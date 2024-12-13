Общество

Профессии с самыми быстрорастущими зарплатами названы в Псковской области

Аналитики hh.ru подвели итоги 2024 года и выяснили, какие профессии оказались самыми прибыльными с точки зрения роста возможного дохода за год, а также в каких регионах страны активнее всего росла предлагаемая работодателями зарплата.

Сферы с самым активным ростом зарплат

В Псковской области сохраняется высокий уровень конкуренции на рынке труда, что подтверждается данными о заработной плате, указанной в вакансиях местных компаний. В среднем заработная плата составляет 53,5 тысячи рублей, что на 6 тысяч рублей больше, чем в прошлом году.

Особенно значительный рост заработной платы наблюдается в некоторых профессиональных областях. Так, в сфере административного персонала заработная плата увеличилась на 152% или 61,3 тысячи рублей до 101,8 тысячи рублей. В сфере обслуживания заработная плата увеличилась на 74% или 46,9 тысячи рублей до 109,9 тысячи рублей. В сфере транспорта и логистики заработная плата увеличилась на 34% или 29,3 тысячи рублей до 114,6 тысячи рублей. В сфере добычи сырья заработная плата увеличилась на 21% или 21 тысячу рублей до 82,1 тысячи рублей.

Рейтинг регионов по динамике роста предлагаемых зарплат

По итогам 2024 года Псковская область в общероссийском рейтинге заняла 77-е место по уровню доходов населения. В первую пятёрку по итогам года вошли Чукотский автономный округ (117 тысяч рублей), Магаданская область (113 тысяч рублей), Ненецкий автономный округ (104 тысячи рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (102 тысячи рублей), Москва (100 тысяч рублей).

В Северо-Западном федеральном округе Псковская область заняла 11-е место по уровню среднего дохода населения — медианная зарплата составила 53,5 тысячи рублей. Также стоит отметить, что наиболее высокая динамика роста средних зарплат в Северо-Западном федеральном округе наблюдается в Архангельской области (+33% за год).

«Еще одним важным итогом 2024 года на рынке труда Псковской области стало то, что работодатели наконец-то стали в массе своей предлагать зарплату выше той, которую чаще всего запрашивают соискатели. Так, в конце 2024 года мы отметили тренд, когда средняя предлагаемая зарплата превысила среднюю ожидаемую по региону (50 тыс. рублей). В целом запросы местных жителей с начала года выросли на 5 тыс. рублей. При этом, конечно, остается ряд сфер, где зарплатные ожидания не оправдываются, но их стало существенно меньше, чем годом ранее», – отмечает директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова.