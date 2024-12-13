Общество

Бюджет Пскова примут на сессии гордумы 20 декабря

Очередная 30-я сессия Псковской городской Думы седьмого созыва состоится 20 декабря в 10.00 зале заседаний гордумы на улице Некрасова, 14. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской Думе.

В проект повестки дня сессии включены восемь вопросов. Депутатам, в частности, предстоит принять бюджет города Пскова на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, а также внести изменения в бюджет города на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Помимо этого, они внесут изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Псков» и утвердят Порядок оформления документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в муниципальном образовании «Город Псков».

Кроме того, депутаты рассмотрят вопрос о присвоении парку, расположенному в районе Корытово между дорогой Старокорытовской и переулком Дачным, официального наименования «Корытовский парк». С ходатайством о присвоении парку такого наименования обратился в адрес главы Пскова Бориса Елкина Псковский городской молодежный центр.

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Также депутаты внесут изменения в решение Псковской городской Думы от 17 июля 2024 года № 409 «Об установке мемориальной доски Р. А. Шейке».