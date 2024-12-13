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Общество

Новогодний бал-маскарад организуют в Пскове

16.12.2024 16:08|ПсковКомментариев: 0

В Приказной палате Псковского кремля 3 января пройдёт новогодний бал-маскарад «В некотором царстве, в некотором государстве...». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Молодые псковичи в возрасте от 16 до 35 лет смогут окунуться в мир сказок и легенд, став на один вечер любимыми персонажами.

«Мы хотим сделать праздник по-настоящему уютным и запоминающимся, чтобы ребята могли отдохнуть и одновременно с пользой провести время в новогодние выходные. Мы уверены, что этот бал станет отличным началом года и оставит у всех тёплые воспоминания»,  — рассказала организатор от молодёжного центра Пскова Мария Каменская. 

Регистрация на мероприятие обязательна и осуществляется по специальной форме. Для подготовки к мероприятию организаторы проводят репетиции по вторникам и воскресеньям.

Организаторами выступают Псковский музей-заповедник и Псковский городской молодёжный центр.

Теги: #бал-маскарад
Источник: Псковская Лента Новостей
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