Общество

Невозможное возможно

В новостройке на дальнем Завеличье разместился необычный офис, сотрудники которого изготавливают оригинальные блокноты, открытки и настольные игры, пекут пироги и выращивают домашние цветы. Особенность этого проекта в том, что творческой работой занимаются молодые люди и девушки с ментальными особенностями. Созданное в прошлом году отделение социальной занятости «ПроЗа» - это не только место работы для них, но и комфортное пространство для обучения и общения.

Поэтому первый день рождения отделения «ПроЗы» стал настоящим семейным праздником, объединившим особенных сотрудников, их родителей и педагогов, а также друзей и партнеров. Подробности — в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Право на труд

Праздник, посвященный году работы «ПроЗы», начался с музыкального подарка гостям. Несколько воспитанников вместе с родителями и педагогами исполнили песню Димы Билана «Невозможное возможно», которая уже стала гимном отделения. Потому что в атмосфере, которую специалисты «ПроЗы» вместе с родителями создали для воспитанников, действительно можно сделать реальностью то, что казалось бы не имеет никаких шансов на успех.

О том, чего «прозаикам» удалось достичь всего за год, рассказала руководитель отделения социальной занятости «ПроЗа» Анастасия Нестерова. Она напомнила, что «ПроЗа» - это структурное подразделение общественной родительской организации «Я и ты» и логичное продолжение многолетней работы с детьми с тяжелыми множественными нарушениями.

Сначала для таких детей, которые считались необучаемыми, в Пскове открылся Центр лечебной педагогики. Теперь, когда его воспитанники стали взрослыми, встал вопрос устройства их дальнейшей жизни. Некоторые ребята могут участвовать в производстве, работая в интеграционных мастерских для инвалидов. Но не оставлены без заботы и те, кому нужна постоянная поддержка, начиная от взаимодействия с другими людьми и заканчивая возможностью передвигаться и обслуживать себя. Именно для таких молодых людей и девушек было открыто это отделение, которое обеспечивает им дневную занятость.

«Нас много - сейчас уже 15 человек», - отметила Анастасия Нестерова.

По ее словам, отделение открылось при поддержке комитета соцзащиты Псковской области по проекту и благодаря партнерам, в том числе немецким благотворителям. «С ребятами здесь работают, их сопровождают разные специалисты: социальные педагоги, социальные работники, инструкторы по труду и психолог. «ПроЗа — это прежде всего, общение. Мы общаемся друг с другом, устраиваем различные праздники, ездим на экскурсии. Но самое главное — это рабочие места для наших молодых людей, которые не могут устроиться на открытом рынке труда. Им нужна специально организованная среда. И мы помогаем им реализовать право на труд», - сказала руководитель отделения.

Для молодых людей подбираются такие виды деятельности, в которых они могут максимально самостоятельно участвовать. Например, это полиграфия. Воспитанники «ПроЗы» осваивают разные полиграфические техники, изготавливают бумагу, делают открытки, предметы для украшения интерьера. Продукцию заказывают партнеры проекта. Канцтовары, изготовленные ребятами, стали частью раздаточного материала для стажеров, которые приезжали в Центр лечебной педагогики.

Также участники проекта занимаются кулинарией. «У нас есть несколько коронных фирменных рецептов. Причем, молодые люди готовят не только для себя. В течение осени мы делали вкусняшки для собак из пожертвованных нам кабачков и отправляли потом их в приют «Шанс». Всем очень понравилось — и сотрудникам, и подопечным! Сами мы тоже дегустировали продукцию - всё очень классно получилось. Мы сделали доброе дело», - сообщила Анастасия Нестерова.

«Мы ищем тех, кому была бы интересна наша продукция. Также постоянно находимся в поиске новых видов работы, где ребята могли бы применить свои силы и вложить душу. Одно из таких направлений - настольные игры. Мы хотим презентовать одну игру, которую сделали по мотивам всем известной игры, но на наш манер - с псковским акцентом. Надеемся, что у нас получится её масштабировать», - рассказала руководитель отделения. И пригласила гостей поиграть в эту игру после завершения торжественной части.

Не новелла, а сага!

Но поздравления на этом не закончились. Слово было передано гостям праздника.

Заместитель председателя комитета по социальной защите Псковской области Татьяна Николаева поздравила «прозаиков» с первым юбилеем. «У вас прекрасный современный уютный дом. Сюда хочется приходить. Здесь хочется быть как можно дольше. У вас замечательные друзья, добрые наставники, заботливые и профессиональные. Дальнейших вам успехов, развития и процветания», - пожелала она.

«Вы действительно делаете невозможное возможным. Благодаря тому, что удается объединить усилия очень многих заинтересованных творческих людей, получается такой результат», - сказал директор Центра лечебной педагогики Андрей Царев.

Поздравили отделение социальной занятости и коллеги. Руководитель отделения учебного проживания Евгения Зуева заметила, что «ПроЗа» - это не только про занятость, заботу и защиту, но и про здоровую активность. А психолог отделения Светлана Андреева напомнила, что год назад они желали «ПроЗе» стать не коротенькой новеллой, а длинной и насыщенной интересными событиями сагой. «И, по-моему, первый год вашей жизни показал, что вы тянете на сагу!» - сказала она.

Не обошелся день рождения и без церемонии задувания свечей. Точнее, всего одной свечи на большом торте, приготовленном воспитанниками. «Все загадываем желания. У всех всё обязательно сбудется!» - пообещала Анастасия Нестерова.

Праздник продолжился активными развлечениями. Часть ребят вместе с гостями — школьниками из Псковской инженерно-лингвистической гимназии - делали открытки и блокноты, остальные — играли в настольные игры вместе с педагогами и родителями. Кроме того, все желающие могли познакомиться с продукцией отделения на выставке-ярмарке. Ребята приготовили бумажные домики, красивые новогодние открытки и наборы для творчества.

«Я рада, что мой ребенок не сидит в четырех стенах. Раньше мы жили в Омске, где ни детсадов, ни школ для таких детей не было. Поэтому мы уехали в Германию. А два года назад приехали в Псков — потому что здесь есть мастерские для инвалидов. Отделение социальной занятости очень помогает. Ребенку здесь нравится. Он стал больше говорить. Год сюда ходит, и прогресс идет семимильными шагами», - рассказала мама одного из воспитанников «ПроЗы» Татьяна Безуцкая.

После игр и творческой деятельности всех ждал накрытый стол с выпечкой и пирогами, приготовленными воспитанниками отделения. Какой же праздник без угощения?

С днем рождения, ПроЗа!

Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой