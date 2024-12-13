Общество

Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Кто почистит заснеженный Псков?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «ГорДозор», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Каждый год в Псков приходит зима, принося с собой морозы, снег, гололедицу и прочие сезонные атрибуты. Специалисты из метеорологических центров всегда находятся в сотрудничестве с МЧС, специалисты которого оперативно оповещают население о приближающихся погодных явлениях. Возникает ряд вопросов. В курсе ли коммунальщики о том, что такие меры существуют? Почему заранее не выводится снегоуборочная техника, в результате чего город обрастает пробками? Кто отвечает за расчистку тротуаров и дворов? Какие существуют ГОСТы по уборке снега?

Эти и другие вопросы обсудят ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков.