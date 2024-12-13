Общество

Услуги по сурдопереводу 250 псковичам с начала года оплатило отделение соцфонда

В этом году отделение СФР по Псковской области оплатило услуги по сурдопереводу 250 жителям региона на сумму более 4 миллионов рублей. В сурдопереводе нуждаются граждане с нарушением слуха для общения с людьми, не владеющими языком жестов. Отделение фонда предоставляет такие услуги, если в индивидуальной программе реабилитации и абилитации человека есть соответствующая запись, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении.

Для получения сурдоперевода гражданину следует обратиться с заявлением в клиентскую службу отделения СФР по Псковской области, в офис МФЦ лично или через своего законного представителя. Также подать заявление можно на портале госуслуг или отправить почтой.

«В течение года с даты подачи заявления люди с нарушениями функций слуха могут получить до 84 часов сурдоперевода. Как только заявление поступит в отделение фонда, наши специалисты поставят нуждающегося на учет и выдадут направление в уполномоченную организацию. В Псковской области такие услуги предоставляет региональное отделение Всероссийского общества глухих», — отметил заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.