Общество

Родители оперативно получают информацию о поведении детей от учителей – Татьяна Фомченкова

В современном обществе родители оперативно получают информацию о поведении своих детей от учителей. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала депутат Псковского областного Собрания по округу №5 (западная часть Великих Лук), директор гимназии имени С. В. Ковалевской (Великие Луки) Татьяна Фомченкова.

Вопрос о возвращении отмененной в СССР оценки за поведение в школах подняли на заседании Совета по правам человека с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Тот признался, что не знал об отсутствии этой оценки, и отметил, что в случае возвращения она должна быть равноценна с другими.

По мнению Татьяны Фомченковой, говорить о целесообразности введения оценок за поведение сейчас трудно.

«Оценка школьного поведения в СССР была исключительно в бумажном дневнике. Неизвестно, какой будет этот механизм выставления, куда оценка будет выставляться, на что она будет влиять», – обратила внимание Татьяна Фомченкова.

Она отметила, что предложение необходимо дорабатывать, чтобы было понятно, влияет ли оценка за поведение на итоговый аттестат и средний балл ученика при поступлении.

«Наверное, это дисциплинирует детей, хотя очень трудно сейчас сказать. Слишком давно эта оценка была отменена. В любом случае, сейчас, в век технологий, связь с родителями у учителей хорошо налажена, и любые проступки детей, плохое поведение, невыполнение домашних заданий - моментально долетают до родителей. Помимо всего прочего, в электронном журнале есть графа для замечаний, где каждый учитель на своем уроке может записать замечание», – добавила депутат.