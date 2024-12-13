Общество

Новогодний вечер для волонтёров организуют в Пскове

В Доме молодёжи 25 декабря состоится новогодний вечер для волонтёров города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

В рамках мероприятия запланированы интерактивные мероприятия, конкурсы и выступления. Каждому участнику будут вручены памятные подарки от организаторов.

Вечер пройдёт в актовом зале Дома молодёжи на улице Конной, 2. Начало мероприятия запланировано на 16:00, а регистрация гостей начнётся с 15:30. Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо зарегистрироваться на платформе dobro.ru.

Организатором события является Псковский городской молодёжный центр.