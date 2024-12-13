Общество

Приоритетом «Единой России» на ближайшие годы станет капремонт школ по всей стране

Отремонтировать к 2031 году предстоит порядка 11 тысяч зданий, сообщил секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев на Всероссийском штабе по капремонту и строительству образовательных учреждений с участием Минпросвещения и регионов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: «Единая Россия»

«Выполнение этого поручения главы государства станет одним из ведущих приоритетов работы партии на ближайшие годы. Подводя итоги работы в уходящем году, могу сказать: в целом программа реализуется достаточно успешно», - заявил он.

Владимир Якушев обратил внимание, что за время действия программы в эксплуатацию введены 1682 детских сада и 1439 школ.

«В уходящем году построены 98 школ. До конца года в эксплуатацию должны быть сданы ещё 134. Понимаю, что где-то объект уже готов, физически выполнены все необходимые работы. Речь идёт о подготовке и оформлении документов, получении необходимых лицензий для осуществления образовательной деятельности», - сказал секретарь Генсовета партии.

По его словам, работы по капремонту новых школ полностью выполнены в Адыгее, Ингушетии, Калмыкии, Марий Эл, Мордовии, Татарстане, Чечне, Московской, Мурманской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Сахалинской, Смоленской и Тюменской областях. Риски по срокам строительства есть в отношении 77 школ и семи детсадов в 38 регионах. При этом 17 регионов, в нарушение ранее данных гарантий, уже подтвердили, что не смогут ввести 31 школу в намеченные сроки.

«Отмечаем риски несвоевременного завершения капитального ремонта на 56 объектах в 34 регионах. Подход должен быть только один. Разворачивайте штабы прямо на этих объектах, на строительных площадках», - заявил Владимир Якушев, подчеркнув, что заказчиками по капремонту школ должны быть профессиональные строители.

Результаты работы по капремонту и строительству объектов образования будут учитываться при подготовке «Единой России» к выборам, заверил Владимир Якушев. Партия уже раскрепила депутатов за всеми объектами – на трёхлетку их почти 4,5 тысячи.

В свою очередь, министр просвещения Сергей Кравцов обратил внимание, что работа «Единой России» и Минпросвещения позволила превысить показатели по строительству новых образовательных учреждений по всей стране.

«Президент ставил задачу построить 1300 школ до конца 2024 года. Уже введено более 1400 объектов. Также построили 1682 детских сада, начиная с 2019 года, решив проблему доступности дошкольного образования. Президент об этом говорил на Совете по нацпроектам, отмечал отношение людей к этим проектам. Оно очень позитивное», - сказал он.

В зоне риска по строительству новых образовательных учреждений: семь объектов в Дагестане, три школы - в Краснодарском крае, Кировской и Ярославской областях, по два объекта - в Кабардино-Балкарской Республике, Московской области и по одной - в Адыгее, Крыму, Ставропольском крае, Амурской, Воронежской, Костромской, Курской, Мурманской, Новгородской, Омской и Тульской областям.

«Нужно подтянуться, и две недели до конца года провести непосредственно на объектах», - сказал министр.

Владимир Якушев поблагодарил коллег за работу и поручил ещё более тщательно организовать все процессы по президентским программам.

«Необходимо контролировать подрядчиков, мониторить их финансовое состояние, возникающие сложности, чтобы было понимание, кто заходит на объект. Долгостроев быть не должно. Прошу к этому вопросу подойти ответственно. Работы в следующем году будет много», - заключил он.

Весь год в Псковской области шли ремонты в образовательных учреждениях по народной программе партии, тенденция эта продолжится и в 2025 году.

Как рассказал региональный координатор партийного проекта «Новая школа», руководитель фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании Армен Мнацаканян, в планах на 2025 – 2027 годы утвержден капитальный ремонт 24-х школ. «В 2025 планируется отремонтировать 8 школ. К ним добавятся и 7 детских садов, из них 2 – в следующем году. Кроме того, в 2025 году планируем провести ремонт Псковского политехнического колледжа. За каждым объектом уже закреплены депутаты», - отметил Армен Мнацаканян.

Напомним, на XXII Съезде «Единой России» президент Владимир Путин подчеркнул, что программа капремонта школ, которую партия реализует совместно с Минпросвещения, продлена и значительно расширена. К 2031 году ремонтные ремонты должны быть завершены в более чем 11 тысячах зданий по всей стране.