Приоритетом «Единой России» на ближайшие годы станет капремонт школ по всей стране

Отремонтировать к 2031 году предстоит порядка 11 тысяч зданий, сообщил секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев на Всероссийском штабе по капремонту и строительству образовательных учреждений с участием Минпросвещения и регионов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».
Фото: «Единая Россия»
«Выполнение этого поручения главы государства станет одним из ведущих приоритетов работы партии на ближайшие годы. Подводя итоги работы в уходящем году, могу сказать: в целом программа реализуется достаточно успешно», - заявил он.
Владимир Якушев обратил внимание, что за время действия программы в эксплуатацию введены 1682 детских сада и 1439 школ.
По его словам, работы по капремонту новых школ полностью выполнены в Адыгее, Ингушетии, Калмыкии, Марий Эл, Мордовии, Татарстане, Чечне, Московской, Мурманской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Сахалинской, Смоленской и Тюменской областях. Риски по срокам строительства есть в отношении 77 школ и семи детсадов в 38 регионах. При этом 17 регионов, в нарушение ранее данных гарантий, уже подтвердили, что не смогут ввести 31 школу в намеченные сроки.
Результаты работы по капремонту и строительству объектов образования будут учитываться при подготовке «Единой России» к выборам, заверил Владимир Якушев. Партия уже раскрепила депутатов за всеми объектами – на трёхлетку их почти 4,5 тысячи.
В свою очередь, министр просвещения Сергей Кравцов обратил внимание, что работа «Единой России» и Минпросвещения позволила превысить показатели по строительству новых образовательных учреждений по всей стране.
В зоне риска по строительству новых образовательных учреждений: семь объектов в Дагестане, три школы - в Краснодарском крае, Кировской и Ярославской областях, по два объекта - в Кабардино-Балкарской Республике, Московской области и по одной - в Адыгее, Крыму, Ставропольском крае, Амурской, Воронежской, Костромской, Курской, Мурманской, Новгородской, Омской и Тульской областям.
«Нужно подтянуться, и две недели до конца года провести непосредственно на объектах», - сказал министр.
Владимир Якушев поблагодарил коллег за работу и поручил ещё более тщательно организовать все процессы по президентским программам.
Весь год в Псковской области шли ремонты в образовательных учреждениях по народной программе партии, тенденция эта продолжится и в 2025 году.
Как рассказал региональный координатор партийного проекта «Новая школа», руководитель фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании Армен Мнацаканян, в планах на 2025 – 2027 годы утвержден капитальный ремонт 24-х школ. «В 2025 планируется отремонтировать 8 школ. К ним добавятся и 7 детских садов, из них 2 – в следующем году. Кроме того, в 2025 году планируем провести ремонт Псковского политехнического колледжа. За каждым объектом уже закреплены депутаты», - отметил Армен Мнацаканян.
Напомним, на XXII Съезде «Единой России» президент Владимир Путин подчеркнул, что программа капремонта школ, которую партия реализует совместно с Минпросвещения, продлена и значительно расширена. К 2031 году ремонтные ремонты должны быть завершены в более чем 11 тысячах зданий по всей стране.