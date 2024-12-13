Общество

Вера Емельянова: Вопросы безопасности наших детей — главная забота государства

Стратегическая сессия «Межведомственное взаимодействие как механизм защиты прав и интересов несовершеннолетних» проходит в понедельник, 16 декабря, в правительстве Псковской области. На мероприятии подводят итоги проделанной работы в течение года и обозначают векторы дальнейшего развития. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Участников поприветствовала первый заместитель губернатора Вера Емельянова. «Вопросы безопасности наших детей, защита их интересов — главная забота государства. Для решения этих вопросов необходимо быть компетентными, мотивированными и ответственными. Учеба, проходящая в течение этого года, позволит выполнить задачи на самом высоком уровень», — сказала первый вице-губернатор.

За вклад в развитие системы образования и многолетний добросовестный труд Вера Емельянова вручила в ходе пленарного заседания региональные и ведомственные награды.

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова особое внимание обратила на роль превентивной работы по ранней помощи семьям в кризисной ситуации. В частности, отдельное внимание обратила на необходимость поддержать семью в сложные моменты, чтобы та не оказалась в социально опасном положении.

В течение дня представители исполнительных органов власти, образовательных учреждений, регионального управления УМВД России, специалисты социальной сферы обсудят множество важных тем, связанных с защитой прав и интересов детей и подростков. Участники стратегической сессии изучат новые подходы и инструменты межведомственного взаимодействия при работе с детьми и их семьями, среди которых сигнальная карта и план индивидуально-профилактической работы. Стратегическая сессия продолжится практикумом по работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в части адаптации семей иностранных граждан, переселившихся в Псковскую область.

Добавим, мероприятие организовано по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в рамках плана межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики по выявлению раннего неблагополучия безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних.