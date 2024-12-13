Общество

Около 4 тысяч жителей Псковской области получили помощь в областном гериатрическом центре

Около 4 тыс пациентов получили плановое стационарное лечение в Псковской областном гериатрическом центре с момента его открытия.

Система гериатрической помощи сформировалась в Псковской области благодаря федеральному проекту «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Областной гериатрический центр был создан в 2020 году на базе Псковского госпиталя для ветеранов воин.

В его структуру входит отделения круглосуточного стационара, реабилитации, паллиативной медицинской помощи и гериатрический кабинет. На данный момент гериатрическое отделение состоит из 30 коек.

Персонал центра имеет профессиональную подготовку по специальности «Гериатрия» и оказывает помощь пациентам пожилого возраста с различными синдромами. Также для этой категории граждан доступны программы медицинской и физической реабилитации.