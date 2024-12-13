Общество

День курьера в России празднуют 17 декабря

Неофициальный профессиональный праздник курьеров — людей, чья работа является неотъемлемой частью современной городской жизни, отмечают 17 декабря.

Курьер (от фр. courrier — «гонец, вестник, бегун», от лат. curro — «бегу») — это человек, который занимается доставкой сообщений, писем и других видов корреспонденции, а также небольших грузов.

В древности и в средние века курьерами называли посыльных и гонцов, которые доставляли секретную и дипломатическую почту. На Руси это были «служилые люди», содержавшиеся за счёт государственной казны.

17 декабря 1796 года император Павел I учредил в России курьерскую службу для доставки важных государственных документов — фельдъегерский корпус. Поэтому 17 декабря считается Днём образования российской фельдъегерской связи, пишет calend.ru.

В интернет-источниках можно встретить и другую дату для этого праздника — 9 октября, когда отмечается Всемирный день почты.

Курьеры были востребованы не только на военной и государственной службе и почте. Во многих городах и населённых пунктах СССР действовали транспортно-экспедиционные агентства (трансагентства), которые оказывали населению комплекс транспортно-экспедиционных услуг, включая услуги курьеров.

В настоящее время профессия курьера остаётся актуальной. Курьеры доставляют не только сверхсрочную почту и важные послания «из рук в руки», но и обычные посылки и заказы.

Курьер — это человек, который берёт на себя ответственность за своевременную доставку груза, его целостность, материальную сохранность и конфиденциальность.

Спрос на профессию курьера вырос за последние годы. Ведь сложно представить жизнь современного человека без служб экспресс-доставки документов, еды, цветов, подарков или товаров, купленных в интернет-магазинах. Особенно это стало актуально в период пандемии COVID-19.

По данным сервиса «Авито Работа», количество вакансий курьеров выросло в 11 раз за последние пять лет, а зарплаты — в 2 раза.

Компании — лидеры рынка электронной торговли — предлагают удобные и выгодные условия работы. Курьеры могут доставлять заказы и грузы пешком, на велосипеде, самокате или автомобиле. Транспортные расходы им оплачиваются. Они получают чаевые, доплаты и бонусы. Могут совмещать работу с учёбой или личными делами.