Общество

Согласительная комиссия в этом году работала практически идеально — Игорь Дитрих

Согласительная комиссия по проекту бюджета Псковской области в этом году работала практически идеально. Такое мнение высказал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Согласительная комиссия в этом году работала практически идеально. То есть там не поднимались вопросы частные, маленькие: где-то скамейка, где-то тротуары. Такие вопросы в этом году были, но их было минимальное число. А все-таки и оппозиционные партии, и правительство, и, соответственно, большинство - это фракция "Единая Россия", подошли системно ко всем вопросам», - сказал Игорь Дитрих.

В ходе эфира депутат привел пример комплексного подхода: «Есть у нас национальные проекты, есть у нас строительство школ, не берем строительство школы в городе Пскове, а, например, возьмем строительство школы в Линово Пыталовского округа. Признаем, что это серьезное строительство, хорошая школа для многих деток. И встал вопрос: а дорога там нужна? Ответ напрашивается, но пока дорога на 100% не запланирована. Но на совместном совещании, как и на согласительной комиссии, так и при встречах с губернатором, решено, что если достаточное количество средств будет, то в первую очередь будет построена дорога к школе».

Также Игорь Дитрих подчеркнул, что проблемы ЖКХ будут в первую очередь решаться там, где есть социальный объект, который будет вводиться в эксплуатацию в 2025 году или в 2026 году. «Соответственно, под эту точку опоры будут вводиться все остальные капиталовложения. И вот такой подход, наверное, самый правильный», - заключил он.

Напомним, 10 и 11 декабря прошли заседания согласительной комиссии по проекту бюджета на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов.