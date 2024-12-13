День рождения торгового центра Fjord Plaza отметят 21 декабря

Пятый день рождения торгового центра Fjord Plaza пройдет 21 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации торгового центра.
Псковичей ждет праздничный концерт от артистки Алины Виардо.
Кроме того, пройдут мастер-классы от:
Среди покупателей торгового центра Fjord Plaza пройдет марафон подарков. Условия марафона можно узнать по ссылке.
«Также маленькие гости смогут получить сладкую вату и поп-корн», – отметили в торговом центре.
Начало в 12.00 по адресу: деревня Борисовичи Псковского района, улица Завеличенская, 23.