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Общество

Стартовал прием заявок на конкурс Президентского фонда культурных инициатив 

17.12.2024 18:40|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области, как и по всей стране, стартовала заявочная кампания на новый конкурс Президентского фонда культурных инициатив. Заявки принимаются до 6 февраля включительно на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона. 

Фото здесь и далее: проектный офис Президентского фонда культурных инициатив в Псковской области

В день старта приемочной кампании в Пскове состоялось мероприятие, направленное на проработку творческих проектов и обучение по составлению грантовых заявок.

На форуме социально ориентированных некоммерческих организаций «Содействие» региональный проектный офис организовал выставку грантополучателей (из сектора НКО), также провел лекцию «Общие требования к заявителям ПФКИ» и кейс-сессию, где подробно разобрали ключевые отличия начавшегося конкурса от остальных.

Это второй грантовый конкурс ПФКИ для реализации проектов с 2025 года, итоги первого будут озвучены до конца декабря. Одно из важных нововведений — увеличение и изменение списка тематических направлений. Со второго конкурса 2025 года авторы творческих проектов могут подать заявки по направлениям: «Единство с судьбой России», «Мы вместе», «Нация созидателей», «Многонациональный народ», «Нравственные ориентиры», «Крепкая семья», «Наша сила в правде», «На страже Отечества», «Молодые лидеры», «Страна возможностей», «Культурный код», «Место силы».

В форме заявки добавится специальный блок, где участникам необходимо отметить, какой из 17 традиционных ценностей соответствует подаваемая заявка. Они прописаны в указе президента Российской Федерации № 809 «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

К ним документ относит жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкую семью, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческую память и преемственность поколений, единство народов России.

«Важно, чтобы авторы творческих проектов находились в единой системе ценностных координат, принимали наши традиционно-нравственные ценности, транслировали их через свои проекты. Это и ответ на вопрос, который нам часто задают на встречах в разных городах страны — о чем должны быть проекты, какие смыслы должны нести. Нам кажется очень важным, чтобы все 17 ценностей присутствовали в заявках, ведь каждый год с ними работают десятки тысяч творческих команд, для которых они и ориентир, и ответ на многие вопросы, касающиеся содержательной части проекта», — отметил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Теперь авторы творческих проектов смогут воспользоваться возможностью подписать заявку электронной подписью. Кроме того, с 2025 года будет запущено новое направление работы Президентского фонда культурных инициатив — оценка качества уже реализованных при грантовой поддержке проектов. Также разработаны методические рекомендации по созданию социокультурного проекта и бюджета заявки, чек-лист, записаны образовательные вебинары, выпущена серия обучающих подкастов.

Теги: #конкурс
Источник: Псковская Лента Новостей
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