Общество

Школьница из Псковской области стала лучшим начинающим блогером на NUUM

Цифровая экосистема МТС подвела итоги курса по контент-мейкингу от проекта «Поколение М». 15-летняя Елизавета из деревни Заньково Псковской области успешно окончила курс и по итогам конкурса работ была признана лучшим начинающим автором на видеоплатформе NUUM.

Бесплатный курс по контент-мейкингу для детей 12-18 лет проходил в рамках социально-благотворительного проекта МТС «Поколение М» в одноименном Telegram-канале. Обучение было построено в формате игры и длилось больше месяца. Каждую неделю в канале появлялась небольшая лекция и задание для самостоятельного выполнения, которое нужно было опубликовать на видеоплатформе NUUM. За время обучения юные блогеры узнали, как побороть страх перед созданием блога, правильно реагировать на хейт, как формировать стратегию и концепцию блога, создавать контент-план, анализировать статистику, а также монтировать видео, добавлять шрифты и титры, что такое джамп-кат и футаж.

Победительница конкурса Елизавета — творческая девушка. Она учится в 10 классе гимназии психолого-педагогического направления, любит литературу, а еще рисовать и играть на фортепиано. Девушка отмечает, что тяга к творчеству привела ее к блогингу, а новая видеоплатформа NUUM укрепила в желании развиваться в этом направлении. Теперь ее мечта — создавать качественный и интересный контент и стать узнаваемым блогером.

«Хочу пожелать будущим участникам верить в себя, не слушать критику и пропускать искусство через себя. Снимайте видео от души, снимайте то, что приносит вам удовольствие, и пробуйте новое. У меня не было цели выиграть в проекте, поэтому я была в шоке, когда увидела себя в списке победителей. Я просто хотела улучшить навыки в блогинге, и мне это удалось. Победа в проекте для меня стала знаком, что у меня все получится. Главное — старание и желание», — подчеркивает победительница.

«Вновь и вновь мы на деле подтверждаем, что технологии повышают качество жизни, а еще помогают талантам в регионах проявляться. Бесплатные цифровые проекты "Поколения М" открывают возможности для тысяч детей и подростков в Псковской области обучаться, находить друзей, выбирать и пробовать свои силы в будущей профессии и не только, не выходя из дома — ведь теперь для участия в интересных активностях не обязательно жить только в больших городах. Уверена, что юных псковичей вдохновит история Елизаветы, и они будут еще активнее искать себя с помощью цифровых проектов МТС», — отмечает директор МТС в Псковской области Ольга Рябченко.