Общество

Первый заместитель прокурора области примет граждан в Пустошке

Первый заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Константин Мозеров 18 декабря в 11:00 организует личный прием граждан в здании прокуратуры Пустошкинского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прием пройдет по адресу: город Пустошка, улица Советская, 12а.

Для встречи с первым заместителем прокурора области необходимо в указанное время подойти в прокуратуру с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.