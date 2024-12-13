Общество

«Великий, могучий»: Шпаргалка для соцсетей. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию очередного выпуска проекта «Великий, могучий» о тайнах русского языка, который вышел на «ПЛН FM» (102.6 FM) 17 декабря. Тема сегодняшнего выпуска – ошибки пользователей соцсетей.

Ведущая Юлия Магера раскрывает тайны русского языка вместе с учителем русского языка и литературы, заместителем директора по учебно-воспитательной работе псковской гимназии № 29, лектором российского общества «Знание» Екатериной Торшиной. В студии назвали ошибки, наиболее часто совершаемые пользователями соцсетей, и подсказали, как их избежать.

Проект «Великий, могучий» на ПЛН FM выходит в год 225-летия со дня рождения Пушкина при поддержке Псковского областного института повышения квалификации работников образования.