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Больница выполняет несвойственные ей функции — Артур Гайдук о необходимости вытрезвителя

Больницы, в которые привозят людей в состоянии алкогольного опьянения, не должны заниматься подобными «пациентами» в ущерб людям, которым действительно требуется помощь. Для этого должны существовать вытрезвители. Таким мнением поделился депутат Псковского областного Собрания Артур Гайдук в беседе с корреспондентом ПЛН FM.

«Больница выполняет несвойственные ей функции. Но здесь получается конфликт интересов для полиции. Это тоже в принципе несвойственные ей функции, хотя нахождение в общественном месте в состоянии опьянения является нарушением общественного порядка и ведет за собой административную ответственность. Но вот эта несостыковка интересов, несостыковка занятий - существует с того момента, как исчез у нас вытрезвитель. Полиция не хочет брать - это не их, а медикам деваться некуда, они забирают и везут в больницу», - поделился мнением Артур Гайдук.

Исходя из таких вводных депутат считает, что вытрезвитель должен быть. Однако на согласительной комиссии по проекту бюджета вопрос строительства медицинского вытрезвителя в Пскове сняли с контроля областного Собрания.

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«Я считаю, что, конечно, вытрезвитель нужен был бы, и об этом говорили долго, и собирались его делать, и уже вроде как все было запущено, и вот итог - ничего. Дело в том, что до строительства нужно решить вопрос, как это все будет юридически оформлено. То есть, прежде чем строить, нужно решить, как это будет функционировать? Это будет полицейское или медицинское учреждение? Для этого нужны изменения федерального законодательства», - уточнил депутат.