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Общество

Универсальный QR-код для упрощения оплаты введут в 2025 году в России

18.12.2024 08:45|ПсковКомментариев: 0

Сейчас есть единая позиция ЦБ, правительства и большинства участников рынка, что нужно ввести универсальный QR-код. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Идея универсального QR-кода заключается в том, чтобы снизить затраты покупателей и облегчить их клиентский путь. НСПК (Национальная система платёжных карт) будет устанавливать низкие тарифы для оплаты покупок по централизованному QR, что позволит людям экономить деньги на этой услуге.

По словам Анатолия Аксакова, хотя конкуренция также важна, преобладающая позиция заключается в том, что универсальный QR-код будет полезен для всех участников рынка, пишут «Известия».

«Я думаю, что в I квартале следующего года мы примем закон об универсальном QR. Мы хотим это прописать и рассчитываем, что он будет также использоваться для оплаты цифровым рублем. Поэтому к лету 2025 года универсальный QR-код однозначно заработает и будет размещен на каждой кассе», — заключил Анатолий Аксаков.

Теги: #оплата
Источник: Псковская Лента Новостей
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