Общество

Онлайн-кинотеатр KION узнал, что смотрели псковичи в 2024 году

Аналитики онлайн-кинотеатра KION от экосистемы МТС оценили трафик среди пользователей Псковской области. В основе исследования лежит статистика по предпочтениям жителей региона среди фильмов и сериалов за весь год.

Фото: онлайн-кинотеатр KION

Согласно исследованию, у россиян заметен высокий спрос на кино-сериальный контент дома для смотрения на больших экранах и с телефона. Так, в 2024 году россияне чаще всего среди всего контента онлайн-кинотеатра KION выбирали обсуждаемые российские сериалы и новинки кинопроката. Выяснилось, что жители России предпочитают драмы и комедии.

Также аналитики сравнили предпочтения жителей Псковской области с остальными регионами России.

По данным KION, самыми популярными проектами этого года среди пользователей в Псковской области стали:

«Водитель-олигарх» (Россия, 12+). Тимур Бабурин не знает, что такое ходить на работу. Он сын олигарха, озорной гуляка, прожигатель жизни и отцовских денег. Для развлечения Тимур часто заключает экзотические пари — например, выпрыгнуть из вертолета в бассейн. Когда он внезапно становится наследником огромного состояния, бизнес-партнер его отца предлагает ему заманчивый спор, от которого Тимур не в силах отказаться, не зная, что это решение станет судьбоносным. «Жизнь по вызову» (Россия, 18+) — история, построенная вокруг судеб владельцев, работниц и клиентов рынка эскорт-услуг. В главных ролях продолжения одного из самых популярных отечественных сериалов Павел Прилучный, Лиза Моряк, Виктория Маслова, Александр Дьяченко, Янина Студилина, Михаил Горевой, Александр Яцко и другие актеры. В режиссерском кресле — Сарик Андреасян, авторы сценария — Алексей Гравицкий и Анна Кулаева. Сериал «Первый номер» (Россия, 18+) по сценарию Сергея Минаева — один из самых обсуждаемых проектов года со звездным актерским составом. Драма, в которой некогда успешный писатель перезапускает известный журнал и собственную жизнь. В ролях — Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Равшана Куркова, Александра Бортич, Ида Галич, Денис Власенко, Александра Ребенок, Игорь Верник, Лукерья Ильяшенко, Егор Корешков, Ольга Сутулова и другие популярные актеры. «Дайте шоу» — драма про изнанку российских ток-шоу и судьбы людей, которые так или иначе связаны с миром шоу-бизнеса. В центре сюжета — скандально-известный певец Кирилл Артемьев, который оказывается втянут в громкий скандал. Разбираться в нем герои будут на глазах у миллионов зрителей — в студии популярного ток-шоу «Правда». Артемьев и его продюсер Дина пойдут на все, чтобы очистить доброе имя певца. «Дайте шоу» покажет, на какие откровения и жертвы готовы герои ради личной выгоды и рейтингов в телевизионном шоу. «Одним днём» (Россия, 16+) — кино о возвращении на «малую родину» и щемящей тоске, сопровождающей это возвращение. Семен возвращается из Москвы в родной город Буй, в котором не был со времен службы в армии: ушел служить и не вернулся, хотя в городе его ждала девушка Лена. Тяжелая болезнь отца заставляет Семена вернуться домой — и заново пережить события тех далеких лет. Семен ищет выход из кризиса среднего возраста, хочет сбежать из матрицы своей «пластиковой» жизни в столице — и надежду на новую жизнь дарит ему встреча с юной Майей, дочерью Лены.

Среди россиян также вырос интерес к документальным проектам. Среди самых популярных документальных картин на платформе — журналистское расследование Ксении Собчак «Осторожно, коучи», «Жизнь по вызову. Мужской взгляд», где зрители впервые увидели прототип героя Павла Прилучного, фильм «Нелюбимка» о жизни и карьере популярного музыканта Niletto.