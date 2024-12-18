Общество

Более двух тысяч псковичей получили пособие по уходу за ребенком в 2024 году

С начала года более 2 тысяч псковских родителей получили пособие по уходу за детьми. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении Социального фонда России по Псковской области.

Отделение СФР по Псковской области назначает такую меру поддержки не только маме ребенка, но и отцу, а также любому родственнику, который находится с младенцем в отпуске по уходу. С этого года пособие предоставляют семье даже в тех случаях, если родитель выходит на работу до того, как ребенку исполнится полтора года. При этом работать можно на условиях неполного рабочего времени, полный рабочий день, дистанционно или у другого работодателя дистанционно.

Всего с начала текущего года более 2 тысяч жителей Псковской области, ухаживающих за детьми до полутора лет, получили страховые выплаты.

Размер пособия составляет 40% средней зарплаты ухаживающего и имеет минимальный и максимальный пределы. В текущем году это не менее 9,2 тысячи рублей и не более 49,1 тысячи рублей в месяц. Если в семье появилось сразу несколько детей до полутора лет, отделение СФР по Псковской области предоставит пособие на каждого из них. Общая сумма при этом не должна превышать среднюю зарплату.

Время отпуска учитывается родителям в стаж, а также формирует их индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК). За каждый год отпуска начисляется 1,8 ИПК за первого ребенка и 3,6 ИПК за второго. Если родитель ухаживает за третьим или четвертым ребенком, это дает 5,4 ИПК. Отпуск меньше или больше года засчитывается пропорционально.

Вопросы можно задать по телефону контакт-центра: 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный).