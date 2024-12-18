Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Игорем Дитрихом

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии — председатель комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания Игорь Дитрих.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ним подготовку проекта бюджета Псковской области на 2025 год, итоги работы согласительной комиссии, перспективы программ «Земский учитель» «Земский фельдшер», а также новый этап муниципальной реформы.

Трансляция завершена