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Молодых вокалистов и авторов песен из Псковской области приглашают в арт-школу «Студвесна.Исполняй» на Тавриде

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Арт-кластер «Таврида» открыл набор на участие в летней арт-школе «Студвесна.Исполняй», которая пройдет с 30 августа по 5 сентября в Крыму в городе Судак, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре молодежи и общественных инициатив.

Афиша предоставлена Центром молодежи и общественных инициатив

Арт-школа «Студвесна.Исполняй» предназначена для авторов песен, вокалистов и поэтов-песенников — победителей и призеров региональных и всероссийских фестивалей «Российская студенческая весна». Главная задача участников — создание гимна программы поддержки и развития молодежного творчества «Студвесна».

В программе арт-школы — лекции и практические занятия от ведущих экспертов музыкальной индустрии, мастер-классы по сонграйтингу, вокальным техникам, мелизматике и раскрытию тембра, а также постановка концертной программы с ее итоговым показом и обратной связью от экспертов. Участники получат современные знания и методы написания авторских песен, узнают секреты успешной записи в музыкальных студиях.

Участие в арт-школе бесплатное. Организаторы предоставляют бесплатное проживание в четырехместных домиках и трехразовое питание. Прием заявок открыт до 17 июля.

Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте арт-кластера «Таврида.Арт», выбрать арт-школу «Студвесна.Исполняй», заполнить анкету, выполнить творческое задание и записать видеовизитку. Подробности и подача заявок на сайте.

Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и АНО «Таврида.АРТ».

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