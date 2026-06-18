В Пушкинских Горах смонтировано 22 колодца и проложено 1100 метров сетей нового водоотведения

Продолжается строительство сетей водоотведения в Пушкинских Горах. В настоящее время на улицах Звездная и Храброва уже смонтировано 22 колодца и проложено 1100 метров сетей. Начаты работы на улице Первомайская, сообщила глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Оксана Филиппова / Мах

На улицах Звездная и Храброва произведен монтаж канализационной насосной станции, ведутся работы по засыпке котлована КНС грунтом. На днях начались работы на улице Первомайская.



Строители производят сварку трубы с последующей прокладкой самотечной канализационной сети от канализационного колодца, находящегося возле детского сада «Теремок» до места строительства локальных очистных сооружений на улице Первомайская.