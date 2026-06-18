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Наркокурьера из Санкт-Петербурга приговорили к шести годам лишения свободы в Пскове

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Псковский городской суд приговорил по уголовному делу «курьера-закладчика», который с подельником хотел сбыть крупную партию наркотика с помощью «закладок» в Пскове, к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской транспортной прокуратуры.

Псковский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя города Пскова. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей организованной группой в крупном размере).

Суд установил, что в период с 29 августа 2025 года по 05 сентября 2025 года мужчина, действуя в составе организованной группы совместно с соучастником с помощью сети «Интернет» выполняя роль «курьера-закладчика» забрали из тайника в Санкт-Петербурге оптовую партию наркотического средства массой 263 грамма, разделили ее между собой, после чего доехали на автомобиле до города Пскова, где в районе перегона «Псков-Туристский-Череха» начали помещать по обозначенным организатором тайникам для последующей продажи потребителям.

Действия мужчин пресекли сотрудники Псковского ЛО МВД России на транспорте и задержали.

С учетом позиции государственного обвинителя Псковской транспортной прокуратуры и наличия смягчающих обстоятельств суд приговорил одного из мужчин к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Расследование в отношении соучастника продолжается.

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