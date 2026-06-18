Новый арт-объект установили в музыкальном сквере на улице Калинина в Пскове

Уже несколько лет заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин занимается обустройством музыкального сквера на улице Калинина напротив дома № 19. Сегодня, 18 июня, был установлен новый арт-объект, сообщил Юрий Сорокин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

Был установлен один из двух последних арт-объектов, «фонарь-аккордеонист». Оформление музыкального сквера будет завершено, когда появится еще один арт-объект.

«Большое спасибо нашим псковским кузнецам, которые изготовили этот объект. Приходите посмотреть!» — призывает Юрий Сорокин.

Напомним, обустройство сквера началось с установки музыкальных скамей и рояля.