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Общество

Почти 400 гуманитарных выездов организовало в Пскове движение «Мы вместе»

24.12.2024 20:00|Псков

Гуманитарные миссии «Мы вместе» в Псковской области запущены в 2022 году, с тех пор реализовано 397 выездных гуманитарных миссий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «Ланган». 

Фото: ООО «Ланган»

В рамках программы на волонтерские вакансии откликнулось более 10,1 тысячи человек, 4,9 тысячи волонтеров уже завершили свое участие в гуманитарных миссиях, 1270 тысяч жителей Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области получили поддержку волонтеров.

Штаб «Мы вместе» в Пскове регулярно ведет сбор груза, а сейчас и подарков к Новому году для отправки на фронт псковским военнослужащим. 

Недавно псковский штаб вновь отправил на фронт машины с пиломатериалами  - ООО «Ланган», один из крупнейших лесозаготовителей Псковской области, безвозмездно передал четыре машины круглого леса и одну машину пиломатериала для постройки блиндажей для военнослужащих. 

Теги: #мы вместе
Источник: Псковская Лента Новостей
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