Общество

Почти 400 гуманитарных выездов организовало в Пскове движение «Мы вместе»

Гуманитарные миссии «Мы вместе» в Псковской области запущены в 2022 году, с тех пор реализовано 397 выездных гуманитарных миссий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «Ланган».

Фото: ООО «Ланган»

В рамках программы на волонтерские вакансии откликнулось более 10,1 тысячи человек, 4,9 тысячи волонтеров уже завершили свое участие в гуманитарных миссиях, 1270 тысяч жителей Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области получили поддержку волонтеров.

Штаб «Мы вместе» в Пскове регулярно ведет сбор груза, а сейчас и подарков к Новому году для отправки на фронт псковским военнослужащим.

Недавно псковский штаб вновь отправил на фронт машины с пиломатериалами - ООО «Ланган», один из крупнейших лесозаготовителей Псковской области, безвозмездно передал четыре машины круглого леса и одну машину пиломатериала для постройки блиндажей для военнослужащих.