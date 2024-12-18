Общество

Корректировку закона об управлении собственностью региона обсудил комитет Собрания по МСУ

Вопрос о проекте закона Псковской области «О внесении изменений в статью 7 закона "О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Псковской области"» обсудили на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания 18 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание

«Рекомендую принять законопроект в двух чтениях», - призвал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов.

Проект закона предусматривает исключение для передачи имущества, находящегося в собственности области, в безвозмездное пользование органам местного самоуправления в случае наделения их отдельными государственными полномочиями.

Такая передача может быть осуществлена по перечню, содержащемуся в законе области, предусматривающем наделение органов местного самоуправления соответствующими полномочиями, либо в таком законе области может содержаться порядок определения перечня подлежащего передаче в безвозмездное пользование областного имущества, необходимого для осуществления отдельных государственных полномочий, передаваемых органам местного самоуправления.

Члены комитета законопроект поддержали единогласно.