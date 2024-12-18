Общество

К принудительным работам осуждена псковичка за неуплату алиментов

Прокуратура Псковского района поддержала государственное обвинение в отношении 36-летней местной жительницы, которая, будучи привлеченной к административной ответственности за неуплату алиментов на содержание своего несовершеннолетнего ребенка, а также ранее трижды судимая за аналогичные преступления, продолжила уклоняться от уплаты алиментов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре.

С января по апрель 2024 года подсудимая не выплачивала алименты на содержание сына. Это стало основанием для возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 157 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ходе судебного разбирательства, учитывая позицию государственного обвинителя и данные о личности подсудимой, суд назначил ей наказание в виде 6 месяцев лишения свободы, которые были заменены на 6 месяцев принудительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.

Приговор ещё не вступил в законную силу.