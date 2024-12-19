Общество

Денис Иванов: Вытрезвители уже прошли свой этап актуальности

Псковичи научились себя вести в общественных местах, поэтому организация вытрезвителя в Пскове не является необходимой. Такое мне в беседе с корреспондентом ПЛН FM высказал депутат Псковской городской Думы, бизнесмен Денис Иванов.

«В настоящее время люди, к счастью, научились вести себя адекватно. Это положительная тенденция. Вытрезвители уже прошли через этап актуальности, поэтому можно только порадоваться. В связи с этим можно сделать вывод, что вытрезвители больше не являются необходимыми», - отметил Денис Иванов.

Напомним, ранее строительство медицинского вытрезвителя в Пскове сняли с контроля Псковского областного Собрания.