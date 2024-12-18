Общество

Александр Козловский: За период законотворческой работы в Госдуме рассмотрели почти 1100 инициатив

Государственная Дума за 2024 год приняла 564 федеральных закона, сообщается в Telegram-канале депутата Государственной Думы, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского.

Фото: Telegram-канал Александра Козловского

«За период законотворческой работы, в основе которой достижение национальных целей развития, поставленных президентом страны Владимиром Путиным, мы рассмотрели без малого 1100 инициатив. Как отметил спикер Вячеслав Володин, подводя итоги и законодательного года, и осенней сессии, за 2024 год было принято 564 федеральных закона, в течение осенней сессии – 233 закона, из них 22% – социально значимых, 68% – прямого действия», - пишет Александр Козловский.

Он отметил, что главный приоритет – поддержка участников СВО и членов их семей.

«Кроме того, мы с коллегами приняли базис законопроектов в поддержку послания президента Федеральному Собранию. Мы, как и прежде, продолжили нашу совместную работу с правительством страны, с министерствами и ведомствами, с экспертным сообществом, плотно работали в комитетах, во фракции и своих округах. Тщательная и оперативная проработка законопроектов, крайне важных для людей, для обеспечения промышленного суверенитета нашей страны – такого подхода от нас требует время и те вызовы, которым противостоит страна», - подытожил депутат.