Общество

Осужденный из ИК-6 занял первое место в Дельфийском чемпионате

Музыкальные композиции в исполнении Даниила Ревельского, отбывающего наказание в ИК-6 УФСИН России по Псковской области, заслужили призовое место в Дельфийском чемпионате. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Итоги конкурса подвели в Пермском университете ФСИН России. Победителей определяли в 42 номинациях, охватывающих различные виды творчества.

Даниил Ревельский продемонстрировал вокальное мастерство в «Эстрадном пении», исполнив каверы на известные хиты советских и российских композиторов: «Как молоды мы были» и «Стану ли я счастливее». Композиции принесли музыканту 1 место. Эта победа стала третьей по счету в данной номинации. Триумфальным для Даниила был также Дельфийский чемпионат среди осужденных 2021 и 2022 года.

В ведомстве отметили, что музыкой и вокалом Даниил Ревельский занимается профессионально, имеет музыкальное образование. В стенах исправительного учреждения – один из самых активных участников различных кружков. Помимо побед в Дельфийском чемпионате – дважды лауреат Всероссийского конкурса авторской песни «Калина Красная», победитель Всероссийского конкурса (авторской) солдатской песни «Медаль Сталинграда».