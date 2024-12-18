Общество

Распоряжение о мерах противопожарной безопасности в новогодние праздники подписал губернатор региона

Распоряжение о комплексе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на новогодние и рождественские праздники подписал губернатор Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве региона.

В документе указано, что главам муниципальных районов и округов, главе Пскова и главе администрации Великих Лук необходимо провести заседания местных профильных комиссий, чтобы обсудить вопросы обеспечения безопасности муниципалитетов. Среди ключевых тем — готовность к использованию наружных источников противопожарного водоснабжения, обеспечение пожарной безопасности в жилом секторе, предотвращение случаев травматизма и гибели граждан, своевременное информирование населения о возможных рисках.

Отдельное внимание уделено обеспечению безопасности во время запуска населением пиротехнических изделий. Главам муниципальных образований необходимо проинформировать население о площадках, предназначенных для этих мероприятий.

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе прямой линии в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что в новогоднюю ночь в Псковской области можно будет запускать салюты. Использовать пиротехнические изделия разрешено с 00:00 часов 31 декабря до 10:00 2 января на территории населенных пунктов региона.

Администрациям муниципальных образований и исполнительным органам региона поручено обеспечить дежурство ответственных лиц в нерабочие дни и организовать бесперебойную работу коммунальных служб и объектов жизнеобеспечения.