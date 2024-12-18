Общество

Правительство области перестанет составлять среднесрочный финансовый план

Исключение из бюджетных полномочий правительства Псковской области полномочия по обеспечению составления проекта среднесрочного финансового плана приняли на 40-ой очередной сессии Псковского областного Собрания 19 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Указанное изменение обусловлено тем, что из статей 169 и 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации следует, что среднесрочный финансовый план разрабатывается только в муниципальных образованиях и в случае, если проект местного бюджета составляется и утверждается на очередной финансовый год.

Проектом закона также предлагается признать утратившим силу абзац четырнадцатый части 1 статьи 31 закона №769-ОЗ, согласно которому предметом рассмотрения проекта закона об областном бюджете во втором чтении является, в том числе, перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.