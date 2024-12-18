Общество

Закон о местном референдуме в Псковской области принял региональный парламент

Закон, устанавливающий гарантии прав граждан на участие в местном референдуме и определяющий порядок его назначения и проведения, приняли депутаты областного Собрания на декабрьской сессии. 165-страничный нормативный правовой акт является новой редакцией действующего ранее закона, в которой отражены все актуальные положения федерального законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Закон состоит из 77 статей, в первой из которых прописано, что местный референдум является формой прямого волеизъявления граждан РФ по наиболее важным вопросам местного значения в целях принятия решений, осуществляемого посредством голосования. В местном референдуме участвуют граждане, достигшие возраста 18 лет, место жительства которых расположено в границах муниципального образования.

С инициативой о проведении референдума могут выступить местные жители – в этом случае создаётся инициативная группа в количестве 30 человек, избирательные объединения, соответствующие критериям закона, а также совместно представительный орган муниципального образования и глава местной администрации.

В законе подробно прописан порядок сбора подписей в поддержку инициативы о проведении местного референдума, их проверка, назначение и деятельность наблюдателей при подготовке и проведении местного референдума, образование участков, способы информирования и агитации, финансирование проведения референдума, порядок голосования и определение результатов, а также юридическая сила решения, принятого на местном референдуме.

Закон «О местном референдуме в Псковской области» вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Законопроект поддержали 26 депутатов.