Общество

2 200 новогодних подарков передало псковское отделение детского фонда нуждающимся семьям

Реализацию благотворительной акции «Новогодние и рождественские праздники» продолжает Псковское областное отделение Российского детского фонда. На данный момент уже передано 2 200 сладких новогодних подарков детям из нуждающихся семей четырнадцати районов области, а также воспитанникам девяти детских интернатных учреждений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении.

Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда

«Закрывать потребности в сладких подарках помогают отзывчивые жители города, трудовые коллективы города, помощники из других городов. Люди приносят в офис детского фонда конфеты и сладости для формирования подарков, готовые подарки. Помимо этого, благотворители передают сладости, заказывая их через маркетплейсы. Также представители бизнеса активно перечисляют благотворительные средства на закупку новогодних подарков», - рассказали в фонде.

В фонде отметили, что осталась потребность в ещё 1 100 сладких подарках, чтобы закрыть все обращения, поступившие от социальных учреждений, с просьбами порадовать их подопечных сладостями.

Помочь наполнить сладостями мешок Деда Мороза можно разными способами: