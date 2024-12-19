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Общество

В пункте пропуска Куничина Гора ветеринарный контроль не осуществляется — таможня

19.12.2024 20:00|ПсковКомментариев: 0

Псковская таможня напоминает, что ветеринарный контроль должностными лицами Россельхознадзора в отношении подконтрольных ветеринарных товаров, в том числе для личного пользования, на таможенном посту МАПП Куничина Гора не осуществляется. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева. 

В пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации ветеринарный надзор в отношении подконтрольных товаров, ввозимых физическими лицами для личных, семейных, домашних и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд, осуществляется сотрудниками Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзором).

Ввоз подконтрольных товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза возможен при наличии разрешения на ввоз, выданного уполномоченным должностным лицом в области ветеринарии и (или) ветеринарного сертификата компетентного органа государства отправления.

Товары, подлежащие ветеринарному контролю (надзору), помещаются под таможенную процедуру только после осуществления соответствующего вида контроля.

Пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, предназначенные для ввоза на территорию России животных, продукции животного происхождения, кормов, кормовых добавок, лекарственных средств для животных и подкарантинной продукции, определены постановлением правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 557 «Об определении пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, предназначенных для ввоза в Российской Федерацию животных, продукции животного происхождения, кормов, кормовых добавок, лекарственных средств для животных и подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)».

В Псковской области для пропуска товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), включены многосторонние автомобильные и железнодорожные пункты пропуска: 

  • российско-латвийская граница: МАПП Бурачки,  МАПП Убылинка, ЖДПП Посинь, ЖДПП Скангали;
  • российско-эстонская граница: МАПП Шумилкино, ЖДПП Печоры-Псковские.
В МАПП Куничина Гора (российско-эстонская граница) ветеринарный контроль не осуществляется, в связи с чем перемещение подконтрольной продукции, в том числе животных, через этот пункт пропуска не допускается.

Подробно с информацией о правилах ввоза и вывоза продукции животного и растительного происхождения можно ознакомиться на официальном сайте Россельхознадзора. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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