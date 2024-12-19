Общество

Жители Псковской области рассказали, достижение каких целей сделает их счастливыми в 2025 году - аналитика

Аналитики hh.ru провели опрос среди жителей Пскова и выяснили, достижение каких целей и задач приносит им ощущение счастья. Выяснилось, что для достижения счастья нужно хорошенько потрудиться.

Инфографика: hh.ru

Синдром отложенной жизни подтвердили 59% местных респондентов, сказав, что станут счастливее, как только найдут хорошую работу. На отпуск, который должен принести счастье в 2025 году, надеются еще 38% опрошенных – именно этот способ поможет им стать счастливее. Встреча с семьей и родными сделают счастливыми еще 21% местных респондентов. Примечательно, что близко к ним стоят те, кого сделает счастливым улучшение здоровья (24%). Кроме того, еще 16% респондентов в регионе верят в удачу и назвали выигрыш в лотерею вполне возможным вариантом достижения счастья в ближайшем будущем.

Еще 16% добавили, что встреча и развлечения с друзьями добавят им счастья. Еще 18% приносит счастье новая любовь. 14% заявили, что станут счастливее, когда купят машину, столько же (15%) местных жителей будут счастливы, если закроют ипотеку. 6% верят, что изучение иностранного языка принесет счастье, еще 7% почувствуют счастье, если выйдут замуж (женятся), еще 5%, если родят ребенка.

Среди других событий, после которых они станут счастливее, люди назвали: окончание ремонта, открытие собственного бизнеса, обретение спокойствия, закрытие кредитов, возможность выспаться, два выходных в неделю, развод с супругом(ой), создание пассивного дохода, защиту кандидатской диссертации.