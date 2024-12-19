Общество

Снежное путешествие проведут в Пскове

Снежную экскурсию «Районы, кварталы» проведут в Пскове на новогодних каникулах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском музее-заповеднике.

Фото: Псковский музей-заповедник

«Мы прогуляемся по исторической части Пскова от Псковского кремля до Покровской башни, узнаем, как знакомые всем места назывались несколько лет назад и с именами каких известных личностей они связаны, полюбуемся 500-летними храмами. А закончим мы внутри самой большой из псковских башне – Покровской»,- рассказали в музее

Где: улица Кремль, 6. Когда: 4 и 6 января (сб, пн) в 14:30. Телефон для записи: +78112663311.