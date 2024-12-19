Общество

Михаил Ведерников исполнит мечту юного псковича побывать в кабине пилота самолета

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в традиционной благотворительной акции «Елка желаний». Торжественное мероприятие прошло в четверг, 19 декабря, в рамках заключительной 40-й сессии Псковского областного Собрания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Праздничная елка с символическими шарами-пожеланиями установлена в зале правительства Псковской области. На новогодних украшениях — мечты ребят из Псковской области для региональной и всероссийской акции «Елка желаний».

Михаил Ведерников отметил, что Псковская область стала одной из первых, кто стал проводить региональную Елку желаний. Губернатор исполнит заветную мечту семилетнего Максима, который мечтает побывать в роли пилота самолета. «Будем договариваться», — сказал Глава региона.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

К новогодней акции присоединился председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, который исполнит мечту трехлетней Варвары о велосипеде. Шарик-пожелание с праздничной елки выбрал и митрополит Псковский и Порховский Матфей — 17-летняя Марина хочет побывать на концерте Басты.

В ходе проведении благотворительной акции новогодние шарики с елки сняли депутаты областного Собрания, руководители региональных исполнительных и правоохранительных органов, главы муниципальных образований. В «Елке желаний» участие также приняли представители Псковской области в Совете Федерации. На шарике Натальи Мельниковой оказалось желание двух ребят. Денис и Мария мечтают посетить цирк Никулина в Москве, а Алексей Наумец подарит 14-летнему Алексею велосипед. Депутат Государственной Думы Александр Козловский исполнит мечты трех ребят.

К традиционной региональной благотворительной акции «Елка желаний» может присоединиться любой желающий. Все детские желания опубликованы на сайте elka.pskov.ru. Акция проводится с 2019 года для исполнения новогодних желаний детей-сирот, ребят с ограниченными возможностями здоровья. За время проведения акции исполнено порядка 820 детских пожеланий.