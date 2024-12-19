Общество

В плюсской деревне Ляды наладили продажу лекарств

В деревне Ляды Плюсского муниципального округа наладили продажу лекарств после закрытия последней аптеки, сообщается в Telegram-канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Продолжаем работать над обращениями, озвученными на Прямой линии. Жительница посёлка Ляды Плюсского МО жаловалась на закрытие единственной аптеки. Мы подобные вопросы решаем системно. В тех населённых пунктах, где нет аптек, реализован механизм продажи лекарств в обособленных подразделениях медицинских организаций», - сообщил губернатор.

Он отметил, что в Лядах есть офис врача общей практики. Его оперативно пролицензировали для фармацевтической деятельности.

«Струго-Красненская межрайонная больница оснастила офис кассовым аппаратом, шкафом для хранения лекарств, установила на компьютер специальную программу, сделало прейскурант, обучило фельдшера. С завтрашнего дня начинается продажа», - подытожил Михаил Ведерников.