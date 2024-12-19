Общество

Сотрудников органов безопасности поздравил Александр Котов

Сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником от имени депутатов Псковского областного Собрания и от себя лично поздравил председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

«Быть сотрудником спецслужб – значит, преданно служить своему народу и своей стране. Эта профессия сопряжена с огромной ответственностью не только за текущую безопасность государства, но и за его судьбу на годы вперёд», - сказал Александр Котов.

Он подчеркнул высокую профессиональную компетентность, самоотдачу и преданность Родине, которые отличают все поколения работников органов безопасности.

«Опираясь на опыт ветеранов ведомства, вы эффективно реагируете на вызовы сегодняшнего дня, успешно применяя в своей работе как самые прогрессивные технологии, так и проверенные временем практики. Вы надежная опора государства. Желаю и впредь достойно нести службу во имя процветания России и её граждан! Здоровья и благополучия!» - добавил Александр Котов.