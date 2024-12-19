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Борис Елкин: Новый пешеходный мост получился достаточно лаконичным

Новый пешеходный мост, не так давно открывшийся в Пскове, несмотря на всю критику не оттеняет собой главную доминанту исторического центра Пскова - Кремль. Таким мнением поделился глава города Пскова Борис Елкин в эфире передачи «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Я бы не сказал, что это был очень сложный проект. Благо, нам повезло, что в рамках конкурсных процедур победил подрядчик, который имеет большой опыт и быстро это делает. И уже не первый год работает не только в городе Пскове, а вообще в нашем регионе. Много уже знаковых объектов сделал. Те же самые цепные мосты в городе Острове. Поэтому опыт есть. Конечно, были трудности разнообразные», - прокомментировал глава города процесс постройки моста.

Борис Елкин добавил, что в адрес администрации города поступали жалобы на то, что внешний вид моста якобы не проходил никаких общественных слушаний. Градоначальник подчеркнул, что это не соответствует действительности.

«Мост получился достаточно лаконичным. В соцсетях много разных высказываний по его внешнему виду, "частокол" и в таком духе. Тут можно долго спорить над любым объектом, можно долго спорить в части его визуального восприятия, это вкусовщина. Но стоит отметить, что некоторые говорят, что этот проект не проходил общественные слушания, обсуждения. Я поднял историю этого моста. Три года назад были очень массовые, бурные обсуждения этого объекта. Неоднократно его обсуждали разные методсоветы и общественные советы. Поэтому он, не побоюсь этого слова, согласован со всеми, с кем только можно. Не так много объектов в городе проходят такой этап согласования», - заметил гость студии.

Глава города уверен, что Кремль остается ключевой фигурой для туристов и жителей города, а мост его лаконично дополняет.

«Подсветку, честно скажу, я бы немного доработал по визуальному восприятию. Еще есть, над чем поработать. Но самое главное, что он получился лаконичный. На самом деле, когда вживую смотришь, это один вид. Когда делаешь фотографии с разных ракурсов, мост не так бросается в глаза. И все равно, если смотреть с той или иной стороны, с Золотой набережной, со стороны Кремля, везде на фотографиях доминантой остается Кремль. Результат, как говорится, оправдался. И те задачи, которые стояли перед проектировщиками, по сути, выполнены», - отметил Борис Елкин.

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Мост, помимо его туристической значимости, также является и инфраструктурным объектом, облегчающим жизнь рядовым псковичам, которым, возможно, неудобно идти до Советского моста и пользоваться им из-за большого количества ступеней и перепада высот.

«Мост является все-таки объектом инфраструктуры, чтобы перейти с одного берега на другой, особенно для туристов это актуально. Да и местные жители часто просто пешком ходят, часто эксплуатируют его, потому что не все хотят идти до Троицкого моста - там надо подниматься, опускаться, есть перепад высот. А здесь без ступеней переход. Может, кто-то со мной не согласен, но я видел много фотографий этого моста от разных людей и понимаю, что действительно доминантой все-таки являются красоты нашего города: башни, Кремль, стены Кремля и, не побоюсь этого слова, красивая Золотая набережная, которая дополняет восприятие исторического центра города», - подчеркнул Борис Елкин.