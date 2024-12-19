Общество

Городскую телефонную сеть на Дальнем Завеличье обязали демонтировать через суд

Арбитражный суд Псковской области обязал ООО «Псковская городская телефонная сеть» освободить земельный участок от волоконно-оптической сети связи путем демонтажа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде.

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Согласно материалам дела, земельный участок, на котором расположены спорные сети, является федеральной собственностью, в настоящий момент находится в аренде у ООО специализированный застройщик «Руст». Данный участок предоставлен обществу в аренду для комплексного освоения земельного участка, на котором предполагается строительство жилого дома.

Вместе с тем при проведении проектно-изыскательских работ на земельном участке выявлена волоконно-оптическая сеть связи, принадлежащая ООО «Псковская городская телефонная сеть», расположение которой не позволяет обществу осуществить строительство. Учитывая полученный отказ собственника сетей в ее демонтаже, общество обратилось в арбитражный суд.

18 декабря суд удовлетворил требование.