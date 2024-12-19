Общество

Александр Борисов: 2024 год был активным для псковского реготделения РВИО

2024 год был активным для Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Об этом заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, руководитель регионального отделения РВИО Александр Борисов рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Год был достаточно активный для военно-исторического общества. Те форматы, которые мы задействовали, были направлены на изучение, продвижение и популяризацию военной истории. Эти форматы интересны и достаточно эффективны. Мы поддержали два больших реконструкторских праздника. Переходя к планам на будущее, мы заключили соглашения с различного рода общественными организациями, с нашими псковскими музеями. Мы взяли большое количество обязательств, которые в будущем году нам предстоит выполнить. И фестивали - это тоже очень интересный формат. Имена Воеводы Шуйского и Александра Невского отзываются в душах людей. И очень четко соответствуют линии военно-исторического общества. Не надо забывать, что в следующем году у нас 80-летие Победы», — обратил внимание Александр Борисов.

Он отметил, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников уже провел первое заседание оргкомитета «Победа». Вероятно, РВИО будет отведена определенная роль в праздновании 80-летия Победы над немецко-фашистскими захватчиками.

«Все вы помните, что Знамя Победы в Себежском районе было восстановлено за счет Российского военно-исторического общества. У нас есть, что предложить комитету для участия в праздновании 80-летия Победы. Я думаю, что в этом направлении мы, собственно, и будем двигаться», – заключил руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества.