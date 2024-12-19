Общество

Около 400 гостей собрало новогоднее мероприятие детского фонда в Пскове

На новогоднем мероприятии Псковского областного отделения Российского детского фонда собрались воспитанники из 10 интернатных учреждений, подопечные местной организации Всероссийского общества слепых, дети из малообеспеченных семей, ребята с особенностями в развитии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении.

Фотографии Псковского областного отделения Российского детского фонда

Молодёжный театр Городского культурного центра на безвозмездной основе показал спектакль «Необыкновенная история» о злорадном скряге Скрудже, который однажды встретил призраков и открыл секрет настоящего праздника. После представления ребята собрались у новогодней ели: водили хороводы, играли в подвижные игры, танцевали, зажигали огни на ёлке. А в конце дети получили новогодние подарки от Деда Мороза и Снегурочки.

Для воспитанников интернатных учреждений праздник продолжился обедом и интерактивной программой от аниматоров.

«Огромное спасибо организаторам, спонсорам, участникам праздника! Дети в восторге. Всех вас с наступающим Новым годом, успехов, взаимопонимания, сил, терпения. Здоровья и благополучия вам и вашим близким!» - поделилась впечатлениями педагог Красногородской коррекционной школы-интерната.