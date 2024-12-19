Общество

«Онлайн-брифинг»: Информационно-телекоммуникационные преступления в Пскове: статистика и профилактика. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию онлайн-брифинга, который прошел на площадке объединенного пресс-центра Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 20 декабря.

На этот раз разговор был посвящен теме профилактики информационно-телекоммуникационных преступлений в Пскове. И дня не проходит, чтобы в сводках не мелькали новости о том, что жители Псковской области попались на удочку мошенников. Под различными предлогами преступники совершают хищения денежных средств в огромных суммах, постоянно изобретая все новые формы мошенничества.

Какова статистика по информационно-телекоммуникационным преступлениям в Пскове с начала 2024 года? Больше таких преступлений стало или меньше? Как обстоят дела с раскрываемостью таких преступлений? Какие новые формы мошенничества появились в последнее время? Как не попасться на удочку обманщиков?

Об этом и многом другом рассказала заместитель начальника отдела по расследованию преступлений совершенных в сфере ИТТ СУ УМВД России по городу Пскову Эльвира Алексеева.