Общество

В Пскове запретили выход на лёд

В Пскове запрещён выход на лёд. В целях предупреждения несчастных случаев на водных объектах введены дополнительные меры по обеспечению безопасности. Распоряжение подписал глава города Пскова Борис Елкин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

«Запрещается выход населения на лёд водных объектов Пскова с 18 декабря до образования прочного ледового покрова. Также запрещен выезд транспортных средств на лед на весь период с момента ледостава», - сообщили в администрации.

В учреждениях образования, культуры и спорта пройдут профилактические мероприятия среди учащихся и их родителей по разъяснению опасностей, связанных с выходом на неокрепший лед водоемов. Будет проводиться мониторинг ледовой обстановки и патрулирование прибрежных зон городских водоёмов.