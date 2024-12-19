Общество

Михаил Ведерников принял участие в федеральной Ёлке желаний в Кремле

Губернатор Псковской области принял участие в федеральной Ёлке желаний в Кремле перед началом Госсовета сегодня, 20 декабря. Об этом Михаил Ведерников сообщил в своём Telegram-канале.

Видео: Михаил Ведерников/ Telegram-канал

Он снял с ели несколько детских записок с новогодними желаниями и уже готовится их исполнить. Подарки, которые дети хотели бы получить к празднику, довольно необычные. Маленькая Елизавета Комова мечтает о столе для рисования песком, а десятилетний Богдан Смоляк желает получить сапборд.

«Владимир Некрасов пожелал получить подарок-сюрприз. Простор для фантазии большой, уже думаю, чем можно его порадовать», - сообщил Михаил Ведерников.

Помимо этого, губернатор Псковской области отметил, что Ёлка желаний – это замечательная новогодняя традиция, поэтому стоит вместе делать чудеса и дарить детям праздник.